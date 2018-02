Madrugada no Rio Vermelho tem devoção e festa para Iemanjá

Muitos devotos da orixá foram durante a madrugada desta sexta fazer suas oferendas

Nas primeiras horas do dia 2 de fevereiro, o Rio Vermelho já estava em festa, parecia um Carnaval. Eram as pessoas que chegavam para saudar a Rainha do Mar, Iemanjá, ou para simplesmente fazer uma farra com amigos. Fanfarras, bandas de percussão acompanhavam ou não os vários de balaios carregados de flores e outras oferendas que iriam ser depositados em alto mar.

Havia quem fosse até a Colônia dos Pescadores deixar a sua oferenda que iria ser colocada junto com o presente principal. Mas há quem aproveitasse o momento em que a praia estava mais vazia para agradecer.

“Iemanjá é como um espelho. Tudo de fé que eu tenho é ela”, contou emocionada a técnica de enfermagem Clebenice Gomes, 45.

Clebenice Gomes colocou flores brancas para a orixá

Por volta das 1h45, ela ia depositar a sua oferenda. Às 7h, ela iria enfrentar um plantão de 36h. “Eu não podia deixar de vir. Todos os anos eu venho. É um ritual de paz, agradecimento. Tudo o que eu tenho, agradeço a Iemanjá”, disse, acrescentando que a tradição manda que se vá nas primeiras horas do dia da rainha.

A madrugada também foi o momento escolhido para Talita Machado agradar a orixá. “Trouxe um balaio com mugunzá. É uma comida que ela gosta", falou com carinho a gestora de eventos de 32 anos. Para ela, Iemanjá é fé. “Essa é a única palavra por tudo que ela fez por mim”, conta a mulher, que pegou um barco para depositar sua oferenda no fundo do mar, onde pode “conversar com ela”, mais em paz.

Talita Machado resolveu levar um mugunzá como oferenda

Uma turista de Pernambuco foi quem melhor definiu o que representa Iemanjá. Apaixonada por manifestações culturais, ela disse que quis acompanhar a festa desde o começo. De cor, ela soube dizer três bons motivos para vir para a festa. Dar visibilidade à cultura de matriz africana, valorizar a cultura local e “por ela ser uma deusa maravilhosa, mulher”, contava a economista Manoela Barreto, 29.

Acompanhada da amiga Carla Vieira, 28, nutricionista, as duas se impressionaram com o tamanho da festa na Bahia.

“É uma energia fora do normal. O mar acalma e Iemanjá me traz uma paz”, comentou.

Famosos

No meio do povo que ia jogar suas flores e suas alfazemas, famosos também apareceram para deixar sua oferenda. Toda paramentada, com coroa na cabeça e espada na mão, a atriz e apresentadora Regina Casé papeava com vários amigos que também foram para a festa. “Comprei tudo na Feira de São Joaquim”, revelou, desde os paramentos até os elementos do balaio que já havia depositado no mar.

“Todo ano eu venho para a festa. Acordo cedinho, vou para a Feira de São Joaquim comprar meu balaio e venho para cá”, disse. Regina conta que vinha durante o dia para os festejos, mas começou a acompanhar o Cortejo Afro, que sai de madrugada e desde então, passou a vir neste horário.

Regina Casé se vestiu de branco para aproveitar a madrugada do 2 de Fevereiro

“Sinto que está tendo um movimento de todo mundo vir para a Bahia de novo. Aqui é uma fonte importante de cultura do Brasil como um todo. Se aqui tá cheio, é sinal que a nossa cultura tá viva, vibrante”, comemorou a artista.

Mais reservadas, as atrizes Leandra Leal e Camila Pitanga, também foram vistas no meio da multidão. Leandra preferiu não falar com a imprensa. Já Camila, depois de atender aos seus fãs, limitou-se a comentar com a reportagem. “É isso aqui que você está vendo, é só amor”, e saiu pela areia, de braço dado com amigos.