Mãe diz que noiva de Lucas não vai ao paredão do BBB18

Brother disputa permanência na casa com Caruso e Diego

Lucas está estreando no paredão no BBB18 e não vai ver na plateia um rosto familiar - a noiva Ana Lúcia não vai acompanhar o programa ao vivo nesta terça-feira (27). A informação foi confirmada pela mãe do brother, Lícia Fernandes. “Ela ficou muito triste com a indicação dele, e não vai por causa do trabalho”, diz. Questionada se a relação entre o filho e Ana Lúcia continua forte, mesmo apesar de tudo que tem rolado na casa, ela não hesita: "Com certeza".

(Foto: Divulgação)

Lícia lamentou a ida de Lucas ao paredão, enfrentando Caruso e Diego. Ela também diz estar feliz com a participação do brother na casa. “Ele está jogando limpo. Não faz confusão, quer o bem-estar de todos, vai para a cozinha, se empenha nas provas. É um líder nato”.

Sobre a relação do filho com Jéssica, Lícia diz que a loira é uma amiga do filho na casa. “Em uma ilha cheia de perigos, é importante ter alguém ao lado em que se confia, que te escuta”, acredita. Ela confia na permanência do filho no reality show. “Essa você vai vencer como, muitas você já venceu”, diz, mandando recado para Lucas.