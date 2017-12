Mãe e filho morrem afogados ao tentar salvar cão em tanque

Cachorro acabou sendo resgatado com vida pelos bombeiros

Uma mulher de 53 anos e o filho de 27 morreram afogados na noite de sábado (23) em um tanque de criação de peixe de uma fazenda em Bariri, São Paulo.

A Polícia Militar informou que o cachorro da família caiu na água. A mulher então tentou resgatar o animal, sem sucesso. Quando percebeu que a mãe estava se afogando, o filho entrou no tanque para ajudar, mas também não conseguiu nadar.

O marido e pai das vítimas estava dormindo quando o acidente aconteceu. Quando ele acordou, saiu para procurar os dois e acabou encontrando o corpo da esposa boiando no tanque. Já o corpo do filho só foi localizado com auxílio dos bombeiros, já neste domingo (24).

Os bombeiros também resgataram o cachorro, que estava vivo. O incidente foi registrado pela polícia.