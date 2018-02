Mãe Stella de Oxóssi é homenageada pelo Iphan

Ialorixá, de 92 anos, não compareceu a cerimônia

Mãe Stella em Nazaré das Farinhas, onde vive atualmente (Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

A ialorixá Mãe Stella de Oxóssi foi uma das homenageadas nesta segunda-feira (5) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A ialorixá, que vive na cidade de Nazaré, no Recôncavo, não compareceu à solenidade. O evento aconteceu na Casa dos Sete Candeeiros, no Centro Histórico, e concedeu a Medalha Mário de Andrade a seis personalidades.

Ao CORREIO, a companheira de Mãe Stella, a psicóloga Graziela Domini, explicou por telefone que a sacerdotisa, que tem 92 anos, não viaja mais. “Como eles (Iphan) já tinham conhecimento que ela não estaria viajando mais, optaram por trazerem a medalha aqui. Eles vão marcar o dia comigo para dar a medalha a ela”, explicou.

De acordo com o órgão federal, a Medalha Mário de Andrade é concedida a personalidades e instituições brasileiras que têm “notório apoio na promoção e proteção dos bens culturais do Brasil, de modo a garantir sua permanência e usufruto para as gerações atuais e futuras; no incentivo à continuidade dos trabalhos do Iphan; e nas ações que enaltecem e valorizam a riqueza cultural brasileira”.

A honraria foi criada em 2017, durante as comemorações pelo 80º aniversário do Iphan. Desta vez, além de Mãe Stella, foram homenageados também Mário Mendonça de Oliveira, Paulo Ormindo de Azevedo, Eduardo Furtado de Simas, Olympio José Trindade Serra e Ordep José Trindade Serra.

Caso Opô Afonxá

Mãe Stella ocupa um espaço central em uma discussão no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, do qual é sacerdotisa desde 1976. Em dezembro, a ialorixá se mudou para Nazaré das Farinhas com a companheira.

Na ocasião, filhos de santo da casa afirmaram que ela não presidia nenhuma cerimônia religiosa desde o início do ano passado. Em entrevista ao CORREIO, o presidente da Sociedade Cruz Santa do Afonjá, Ribamar Daniel, afirmou que acreditava que Mãe Stella estaria sendo manipulada pela esposa.

Já a ialorixá afirmou, em entrevista, que se mudou “de livre e espontânea vontade”. “Eu vim pra cá porque estava desencantada com o rumo que as coisas tomaram de um tempo para cá. Vim de livre e espontânea vontade, não sei porque estão fazendo Graziela de bode expiatório. Espero que Deus dê forças a ela para suportar o que estão nos fazendo”, afirmou ao CORREIO, na época.