Maia inicia viagens como pré-candidato à Presidência

DEM informou que pagará o aluguel do jatinho particular com recursos do fundo partidário

Uma semana após lançar sua pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), inicia nesta quinta-feira, 15, uma agenda de viagens pelo País. Ele pretende percorrer os 26 Estados usando um jatinho particular bancado pelo partido ou em voos comerciais, e não em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Maia também pediu que alguns servidores que o auxiliam na Casa deixem os cargos para trabalharem na pré-campanha.

O DEM informou que pagará o aluguel do jatinho particular com recursos do fundo partidário, da mesma forma que fez nas duas campanhas de Maia para a presidência da Câmara, em 2016 e 2017. Até a semana passada, o parlamentar fluminense vinha usando aeronaves da FAB para viajar pelo País para compromissos muitas vezes estranhos ao cargo. Como mostrou o jornal O Estado de S Paulo na segunda-feira, 12, Maia viajou 63 vezes em jatos da FAB desde dezembro, sendo 33 para o Rio, seu domicílio eleitoral.

Da Câmara, Maia deve dispor apenas dos policiais legislativos. Segundo a Polícia Legislativa, enquanto continuar como presidente da Casa, o parlamentar fluminense terá de viajar acompanhado da segurança, mesmo que para eventos eleitorais. Nas eleições de 2014, o então presidente da Câmara e hoje ex-deputado preso Henrique Eduardo Alves (MDB-RN) teve direito à segurança de policiais legislativos enquanto fazia campanha ao governo do Rio Grande do Norte.

O primeiro destino de Maia será a Paraíba, onde jantará com empresários e parlamentares na noite desta quinta-feira na capital, João Pessoa. Na sexta-feira, 16, o presidente da Câmara vai a Catolé do Rocha, cidade a 450 quilômetros da capital e na qual nasceram o pai dele, o vereador do Rio César Maia (DEM), e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin César, porém, não acompanhará o filho na viagem.

Em Catolé, Maia deve ser recebido pelo prefeito em exercício da cidade, Laurinho Maia (DEM), primo do presidenciável. A previsão é de que o parlamentar fluminense se reúna com lideranças locais e almoce com familiares. Na volta, o presidente da Câmara deve fazer uma parada em São Bento, cidade conhecida como a "Terra das Redes", onde conversa com produtores locais.

Da Paraíba, Maia seguirá para o Rio de Janeiro, onde cumprirá agenda no Sábado (17) em Cabo Frio, no interior do Estado. Na segunda-feira, o presidenciável viajará para Belo Horizonte para participar da cerimônia de filiação ao DEM e do lançamento da pré-candidatura ao governo de Minas Gerais do deputado federal Rodrigo Pacheco (MG). Pacheco foi um dos seis deputados do MDB que se desfiliaram da sigla.

Popularidade

Com 1% nas pesquisas de intenção de voto, Maia viajará pelo País para tentar se tornar mais conhecido pela população. "A prioridade fundamental é que ele possa estar nas ruas do Brasil, conversando com as pessoas, se expondo e ouvir e recolher essas sugestões da população. Rodrigo ainda tem um nível de desconhecimento muito grande. O que pode permitir que ele amplie o seu nível de conhecimento é ter coragem para se expor", disse o presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto.

Para ACM Neto, Maia está preparado "para tocar no coração das pessoas". "Diria que a estratégia é ele estar pronto para se expor, para ir para as ruas, mas também estar pronto para dizer o que pretende fazer pelo País, de maneira sincera, que é o estilo dele. Não precisa estar dando risada, não precisa estar sendo o que ele não é. Ele tem que ser o que ele é", afirmou o prefeito da capital soteropolitana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.