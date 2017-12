Maiara da dupla sertaneja perdeu 13kg em um mês

Cantora falou que tinha engordado quase 20 kg nos últimos dois anos

A cantora Maiara, que faz dupla sertaneja com a irmã gêmea, Maraísa, contou que perdeu 13 kg no último mês, depois que se submeteu a uma cirurgia bariátrica. Ela falou do assunto durante entrevista para o Programa do Porchat, da Record. Ela disse que engordou cerca de 20 quilos em dois anos, por conta da rotina pesada de trabalho e da ansiedade para os shows.

Maiara contou, de forma humorada, o atropelamento que sofreu em Goiânia. Segundo a cantora, o motorista de um carro se destruiu no celular e passou por cima do pé dela quando a artista atravessava a rua. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente provocou uma fissura em um dos ossos. Ela teve que imobilizar o pé e ainda está se recuperando.