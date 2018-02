Maior traficante de armas do Brasil é preso nos Estados Unidos

Armas enviadas pelo traficante foram apreendidas no Rio e em Salvador

Apontado como maior traficante internacional de armas para o Brasil, Frederik Barbieri foi preso na madrugada de sábado (24) em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na madrugada do sábado (24). A prisão foi feita através do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, também responsável por interceptar uma carga de 40 fuzis que viria para o Brasil.

Barbieri é acusado de ter enviado ao país, em maio do ano passado, outros 60 fuzis destinados a traficantes do Rio de Janeiro. Na época, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) apreendeu o material no terminal de cargas do Aeroporto do Galão, no Rio. Esta foi a maior apreensão do tipo que já aconteceu em um terminal aéreo no Brasil. Os fuzis eram AK-47, AR-10 e G3, que aqui só podem ser usados por tropas especiais da polícia.

Barbieri foi preso nos EUA (Foto: Reprodução)

O traficante está no alvo da polícia desde 2010, quando um contêiner de munição foi achado com seu nome no porto de Salvador. Dois anos depois, ele fugiu para os EUA, onde obteve cidadania e levava uma vida de luxo. De lá, administrava um império de armas no Brasil.

O filho João Felipe e Edson da Silva Ornelas, que segundo a polícia agia como contador do traficante, foram presos pela Polícia Civil do Rio em agosto do ano passado. A investigação aponta que eles eram os braços de Barbieri no país, ajudando no tráfico de armas.

Em junho do ano passado, o Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) pediu a prisão e extradição do traficante, o que foi acatado pela Justiça Federal. Na época, foi pedido para que o traficante fosse incluído na lista difusão vermelha do Interpol, que permite que criminosos internacionais sejam presos no exterior. Em sua ação, o MPF pede que Barbieri seja condenado por tráfico internacional de armas e descaminho. A Justiça Federal já havia pedido prisão de Barbieri anteriormente, em maior de 2015.