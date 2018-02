Maior traficante de armas do Brasil vai a audiência em Miami

Frederick Barbieri foi preso no sábado passado (24)

Apontado pela polícia do Brasil como o maior traficante de armas do país, o brasileiro Frederick Barbieri, de 46 anos, compareceu nesta terça-feira (27) a um tribunal de Miami, nos Estados Unidos, onde ouviu seus direitos legais e foi informado da realização de uma audiência para a próxima quinta. A informação é da EFE.

Foto: Reprodução

Na saída do tribunal, Leonard P. Fenn, advogado provisório de Barbieri, disse que pedirá na próxima audiência liberdade condicional para o acusado, que hoje usava um uniforme carcerário e estava algemado.

A juíza Chris McAlley afirmou que Barbieri recebeu quatro acusações: 1) conspiração para cometer crimes contra o país; 2) entrega de armas de fogo a uma empresa de frete sem notificação escrita de que a carga continha armamento; 3) contrabando de armas de fogo e acessórios dos EUA para o Brasil; e 4) exportação de armas e acessórios sem licença.

O governo brasileiro pediu aos EUA, no último sábado, um dia depois da prisão de Barbieri, a sua extradição, devido à suspeita do mesmo comandar uma rede que contrabandeava armas ao Brasil para atender a traficantes de drogas.

Frederick Barbieri foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA em sua casa em Fort Pierce, na Flórida, mas a Promotoria o considera morador de Port St. Lucie, cidade vizinha.

Na prisão

O traficante de armas foi preso no sábado passado (24) pela polícia na Flórida. Ele tem cidadania americana e foi apontado como o comandante da organização responsável por um carregamento de 60 fuzis de guerra apreendidos em junho do ano passado no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As investigações sobre o criminoso, que começaram em 2015 no Brasil, apontam que Barbieri residia em Miami desde 2010.