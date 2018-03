Mais 10 kg de maconha são achados em carro do filho de desembargadora

Breno Borges foi preso no início do ano passado com 129 kg de maconha

A Polícia Federal, com a ajuda de cães farejadores, encontrou cerca de 10 quilos de maconha, em um Jeep Renegade, em Mato Grosso do Sul. O carro está em nome da presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, mas é usado por seu filho, Breno Fernando Solon Borges. O jovem já foi preso no ano passado sob acusação de tráfico de drogas.

A informação foi revelada pelo site Campo Grande News e confirmada pelo jornal O Estado de S. Paulo. O Jeep foi apreendido em abril de 2017, na BR-262, no município de Água Clara (MS), por agentes da Polícia Rodoviária Federal, em poder de Breno e sua namorada. Na época foram apreendidos 51,7 quilos de maconha e 270 munições de grosso calibre. Um outro carregamento da droga foi encontrado em uma picape F-250, de propriedade de Breno, totalizando 129 quilos da erva.

O Jeep ficou apreendido por ordem judicial. Mas só agora, a PF em Três Lagoas (MS) encontrou mais 10 quilos da droga escondida no carro. Investigadores informaram que os cães farejadores estavam em treinamento para missões dessa natureza.

Após o acontecido no ano passado, Breno precisou ficar internado em uma clínica médica na cidade paulista de Atibaia, diagnosticado com Síndrome de Borderline. A doença é conhecida por provocar desvios dos padrões de comportamento, com alterações de afetividade e controle de impulsos.

O rapaz voltou a ser preso em novembro do ano passado, por suspeita de ligação com o tráfico de drogas.

O advogado André Borges se pronunciou em desefa do rapaz e disse que “lamenta o ocorrido”. Ele destacou que Breno Fernando Solon Borges conta com advogado contratado. “Ele (Breno) vai se defender perante o Judiciário, assim que for apresentada eventual acusação desse fato novo (encontro da droga no veículo)”.