Mais de 100 mil vagas em concursos

por Lucy Barreto

O ano promete ser positivo para as carreiras públicas no Brasil. Segundo levantamento da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concursos (ANPAC), neste ano devem ser oferecidas 162 mil vagas em diversas áreas, com salários que podem passar de R$ 22 mil.

Todas as esferas de governo (municipais, estaduais e federais) preveem um orçamento maior para a abertura de concursos públicos em 2018. Só no âmbito federal, ao menos 30 órgãos enviaram pedidos ao Ministério do Planejamento para abrirem concursos este ano. Enquanto isso, os concurseiros podem aproveitar as oportunidades já abertas. Confira algumas abaixo.

Petrobras

Inscrições até 30 de janeiro para 672 vagas. Site: www.cesgranrio.org.br.

Transpetro

Até 31 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br. Salários de até R$ 6.619,90.

Abin

Inscreve até 30 de janeiro. Salários de até R$ 16.620,46. www.cespe.unb.br.