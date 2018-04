Mais de 1600 quilos de carne são apreendidas em abatedouro clandestino na Bahia

A apreensão ocorreu no município de Correntina, no Oeste da Bahia; alimento seria vendido no comércio da cidade

(Foto: FPI/Divulgação)

Um abatedouro clandestino foi interditado por agentes da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI ), no município de Correntina, no Oeste da Bahia. No local, os agentes encontraram mais de 1600 quilos de carne imprópria - entre suína e miúdos de boi - dispostas no chão, em condições insalubres. Os alimentos estavam uma propriedade particular da região.

De acordo com a assessoria da (FPI), o alimento seria comercializado na feira e nos açougues da cidade. Aaçãoapreendeu, ainda, facas, machados, lança-chamas e marretas, e carimbos utilizados para falsificar os selos dos órgãos de inspeção do governo. O dono da propriedade foi autuado e pode pagar multa de até R$ 25 mil reais pelo crime de abate clandestino.

A 42ª etapa do programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na região de Santa Maria da Vitória teve início na última segunda-feira (10) e continua nos próximos dias. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHRSF), e em conjunto com mais de 30 órgãos municipais, estaduais e federais, num total de 220 agentes. O objetivo é fiscalizar, a fim de coibir ações de degradação ao meio-ambiente no Velho Chico e à população dos municípios banhados pelo rio considerado da integração nacional.