'Mais de 20 anos que não dirijo', diz Angelo Coronel sobre CNH suspensa

Por Jairo Costa Jr.

O presidente da Assembleia Legislativa, Angelo Coronel (PSD), se disse surpreso com a inclusão de seu nome na lista de deputados com carteira de habilitação suspensas pelo Detran. A informação foi divulgada pela Coluna Satélite, na edição desta sexta-feira (30). "Tenho mais de 20 anos que não dirijo. Entrarei com recurso junto ao Detran para excluir o meu nome. Pode ter havido um equívoco", disse.

Angelo Coronel integra a lista de mais de 27 mil motoristas que ultrapassaram 20 pontos na habilitação por infrações cometidas no trânsito e estão proibidos de dirigir por 30 dias.

Além dele, entre os parlamentares punidos está também primeiro vice-presidente da Casa, Luiz Augusto (PP). A penalidade foi aplicada ainda a Alan Sanches (DEM), Marcelino Galo (PT), Nelson Leal (PSL), Paulo Rangel (PT), Roberto Carlos (PDT) e Reinaldo Braga (PSL). Apenas uma mulher, Maria Del Carmen (PT), aparece no grupo de deputados da Assembleia barrados pelo Detran.