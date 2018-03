Mais de 21 mil policiais vão receber Prêmio por Desempenho Policial

Bonificação será paga por Secretaria da Segurança Pública

Mais de 21 mil profissionais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) serão beneficiados com o pagamento do Prêmio por Desempenho Policial (PDP). A bonificação será dada aos policiais que alcançaram a meta de 6% de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais na Bahia (CVLIs).

A informação foi publicada na manhã desta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo a SSP, o governo disponibilizará cerca de R$ 30 milhões como forma de reconhecimento pela diminuição dos índices de violência no segundo semestre de 2017, em relação ao mesmo período de 2016.

Desta vez, os esforços do trabalho policial resultaram na redução de 8% nos CVLIs no período analisado, representando a preservação de 270 vidas. Desde a sua criação, em 2013, este é o segundo maior valor pago como forma de incentivo.

“Valorizar o trabalho policial, estimular que eles deem o melhor de si, tudo isso contribui para que o serviço oferecido à sociedade se torne cada vez melhor”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, lembrando que a premiação já foi anual, mas passou a ser paga semestralmente, o que permite uma análise da dinâmica de atuação das unidades.