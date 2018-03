Mais de 3 mil vagas de concurso com inscrições abertas no Nordeste; confira

Remunerações chegam a R$ 9 mil; Bahia oferece cerca de 207 vagas para quem deseja seguir carreira pública

Os nove concursos espalhados pelos estados do Nordeste oferecem pelo menos 3.398 oportunidades para quem busca a estabilidade da carreira pública.

Entre as seleções, os maiores salários são oferecidos para quem tem ensino superior e pretende ser professor universitário. A Universidade Federal da Bahia abriu 21 vagas com salários que chegam a R$ 9.585,67. As inscrições ficam abertas até o dia 14 de maio e os candidatos devem realizá-la pelo site concursos.ufba.br/docentes. A taxa varia entre R$ 150,00, R$ 180,00 e R$ 200,00.

Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a remuneração também pode chegar R$ 9.585,85. São 2 vagas abertas. As inscrições ocorrem pelo site ufpb.br até o dia 13 de abril. A taxa é de R$ 90,00.



207 vagas estão abertas na Bahia, para todos os níveis de escolaridade 94 destas oportunidades estão no certame do Consórcio Interfederativo de Saúde de Feira e Reconvale



Na Prefeitura Municipal de Pirapemas, no Maranhão, a remuneração pode chegar a R$ 5.140,00. Ao todo, são 111 vagas para todos os níveis de escolaridade. As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 100. Os interessados podem se inscrever pelo site da organizadora, funvapi.com.br, até 1º de abril.

No Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal também oferece bom salário. Quem conseguir uma das 1.647 vagas oferecidas pelo certame da Secretaria Municipal de Saúde pode receber até R$ 4.601,17. As inscrições são realizadas pelo site comperve.ufrn.br até o próximo dia 9, com taxa que varia de R$ 80 a R$ 100.

Outras 30 vagas imediatas para diversos cargos nos níveis médio e superior estão com inscrições abertas - até 15 de abril - na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inscrições a R$ 60 e R$ 100 no site sugep.ufrpe.br. A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.

Já a Prefeitura de Luís Correia (PI) segue com inscrições abertas até depois de amanhã (28/3) para preenchimento de 108 vagas em todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem realizar inscrição pelo site da organizadora institutomachadodeassis.com.br, com taxas que variam de R$ 58,75 a R$ 114,25. A remuneração fica entre R$ 954 a R$ 4.000, a depender do cargo.



Outras regiões

Também há oportunidades em outras regiões do país. No Centro-Oeste, o destaque está com a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, que abriu inscrição para o preenchimento de 414 vagas para nível médio e superior. A instituição oferece uma remuneração de até R$ 12.654,00. mais informações no site iades.com.br/inscricao, até o dia 30 de abril. A taxas de R$ 50 a R$ 120.

No Sudeste, o Ministério Público de Minas Gerais segue inscreve até 2 de abril nosite gestaodeconcursos.com.br, com taxa de R$ 261,25. São 40 vagas para nível superior.





Confira outras vagas