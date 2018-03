Mais de 30 mil ingressos vendidos para o primeiro Ba-Vi da final

Jogo de ida da decisão terá apenas torcida tricolor na Fonte Nova

No primeiro dia de vendas nos pontos físicos, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, domingo (1º), às 16h, na Fonte Nova. Por recomendação do Ministério Público, acatada pela FBF, os clássicos terão torcida única.

Segundo informou a assessoria de comunicação do Bahia, os bilhetes para o terceiro anel dos setores Norte e Leste, que estavam sendo comercializados ao preço promocional de R$ 10, esgotaram. Os demais anéis do Norte e do Leste custam R$ 40 / R$ 20, e o Oeste, R$ 60 / R$ 30. Lounge tem preço único de R$ 140.

Na sexta-feira (30), feriado da Paixão de Cristo, a venda presencial será exclusiva nas bilheterias do estádio, das 10 às 16h. No sábado (31), os bilhetes voltam a ser comercializados também nos shoppings Salvador, da Bahia e Estrada do Coco. No domingo, dia da partida, somente na Fonte Nova, a partir das 9h. Em todos os dias, o site da Arena Fonte Nova também é uma opção para o torcedor.