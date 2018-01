Mais de 300 vagas para trabalhar no Carnaval

por Lucy Barreto

A prefeitura de Salvador vai contratar 301 profissionais para atuar no Carnaval. A seleção será via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os selecionados vão atuar nas Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) e de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). As inscrições vão até domingo (7) pelo site www.processoseletivosimplificadocarnaval.salvador.ba.gov.br. As remunerações chegam a mais de R$ 2,6 mil por oito dias de trabalho, dependendo da função.

Senac: curso gratuito

O Senac está ofertando 200 vagas de curso técnico gratuito para garçom em Salvador. As aulas vão ser tanto no Senac Casa do Comércio como no Senac Pelourinho. Para se inscrever, os interessados devem ir, presencialmente, até lá. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA), o salário médio de um garçom, contando com as gratificações, pode variar de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil por mês.