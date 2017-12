Mais de 5 mil motoristas foram autuados na Lei Seca em Salvador

No total, 1,9 mil veículos foram removidos e 4,8 mil CNHs foram apreendidas pelo mesmo motivo

Os motoristas que trafegam em Salvador devem redobrar os cuidados com a direção. Segundo a Transalvador, 5.107 condutores foram autuados por desrespeitarem a Lei Seca, de janeiro até esta quarta-feira (27). No total, 1.987 veículos foram removidos e 4.827 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) foram apreendidas pelo mesmo motivo.

Em nota, o órgão informou que abordou 42.019 condutores nesse período, e que vai continuar as ações de fiscalização em toda a cidade com blitz de alcoolemia, inclusive no entorno do Festival Virada Salvador, no bairro da Boca do Rio.

"As ações de Lei Seca estão entre as ferramentas mais eficazes para a redução dos acidentes nas vias, sobretudo daqueles com maior gravidade. Por isso, a Transalvador alerta aos motoristas que não consumam bebidas alcoólicas durante os festejos de final de ano", diz a nota.

Salvador teve redução de 36% no número de acidentes em 5 anos (Foto: Arquivo CORREIO)

A Transalvador informou que o número de acidentes com vítimas (feridos e mortos) em Salvador teve uma redução de 36% nos últimos 5 anos, saindo de 6.827, em 2012, para 4.362, em 2016. O número de mortes no trânsito também diminuiu de 247 pessoas (2012) para 137 (2016), o que significa uma queda de 45%.

Durante a blitz, quem for flagrado dirigindo depois de consumir bebida alcóolica poderá ser multado ou preso. Quem se recursar a fazer o teste do bafômetro também será notificado.

Quando a quantidade de álcool é superior a 0,3 miligrama por litro de ar alveolar, a infração é caracterizada como crime e a pena é detenção de seis meses a três anos, além das medidas administrativas, como multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH ou proibição de se obter o direito de dirigir.

Transalvador continuará com blitz em toda a cidade (Foto: Arquivo CORREIO)

Efeitos do álcool

O teor de álcool no sangue varia de acordo com alguns fatores, como sexo, peso, idade e metabolismo. Levando em consideração uma pessoa do sexo masculino, com 75 quilos, por exemplo, é possível apresentar os seguintes efeitos do álcool por quantidade de copos de bebida no organismo:

- Até quatro copos de cerveja ou duas taças de vinho: o indivíduo tem a redução da capacidade de discernimento, leve sensação de euforia, aumento do ritmo cardíaco e respiratório, diminuição de vários centros nervosos e comportamento incoerente.

- De cinco a oito copos de cerveja ou de três a quatro taças de vinho: entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas, diminuição da atenção e da vigilância, reflexos mais lentos, redução da força e da capacidade de tomar decisões racionais.

- De nove a doze copos de cerveja ou de cinco a seis taças de vinho: problemas de equilíbrio e movimento, alteração de algumas funções visuais, fala arrastada e vômito.