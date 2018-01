Mais de 54 mil bolsas na Bahia

por Lucy Barreto

A rede Educa Mais Brasil está com inscrições abertas para 54.890 mil bolsas de estudo para o ensino superior na Bahia. O programa de inclusão educacional disponibiliza mais de 500 mil oportunidades em todo o país com até 70% de desconto para o ensino superior em 2018.1. Em Salvador há oportunidades para cursos como Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Direito, Enfermagem, Logística, Engenharia Civil, Nutrição, Pedagogia, Engenharia de Produção, entre outros.



As inscrições estão abertas e o candidato deve se inscrever gratuitamente por meio do site www.educamaisbrasil.com.br. Basta selecionar o curso de graduação ou pós-graduação pretendido, escolher uma das instituições com bolsas de estudo ofertadas e preencher o formulário. A aprovação pode ser consultada pelo Portal do Aluno, no próprio site ou na central de atendimento pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades.

Cursos online e gratuitos

O TIM Tec – plataforma do Instituto TIM que oferece cursos livres gratuitos a distância – está lançando novos cursos de empreendedorismo. Os cursos foram desenvolvidos a partir de uma demanda da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), parceira do Instituto TIM. O conteúdo será distribuído para as instituições da Rede e-Tec Brasil, mas também pode ser acessado por qualquer interessado pelo site http://timtec.com.br/pt/.