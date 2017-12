Mais de R$ 24 mil? Os luxos das festas de Réveillon para poucos

Festa pra quem quer e pode pagar um pouquinho mais

Réveillon é uma data mágica em que a gente se enche de sonhos, esperanças e desejos bons para o ano que se inicia. Por isso mesmo que tem gente que quer comemorar muito e aproveitar o momento como se fosse o último sem até mesmo se importar quanto isso custa. Se você é uma dessas pessoas, fizemos uma listinha com cinco festas de virada que são top.

(Foto: Divulgação)

Reveillon dos Milagres – São Miguel dos Milagres

A cidadezinha com cerca de 8 mil habitantes é o point de quem quer se divertir muito, mas quer uma virada um pouco mais cara. A vila fica a cerca de 100 quilômetros de Maceió e é um paraíso praiano com piscinas naturais de água cristalina.O Réveillon dos Milagres possui cinco festas, começando no dia 27 de dezembro, com a Music Motion, seguido da festa Beleza Rara que vai contar com a presença da Banda Eva. Tem também os renomados DJs Vintage Culture e Dennis, que apresentarão seus setlistas nos dias 29 e 30 de dezembro, respectivamente. No dia 31, tem a grande virada, com uma festa que segue até o dia raiar. Os ingressos custam a partir de R$ 700, se você comprar só uma das festas, o que não tem a menor graça. Comprando o pacote com todas as festas o valor sobre para R$ 3.090, se você for mulher e R$ 3.690, se for homem. Para comprar, clique aqui.

(Foto: Divulgação)

Réveillon do Fasano

No Rio de Janeiro, terra da mais famosa festa de virada de ano, que acontece nas areias de Copacabana, tem gente que não curte muito sujar o pé de areia ou pular ondinhas. Essas pessoas preferem um jantar harmonizado com vinhos, então vão para o Hotel Fasano, onde jantarão no Fasano Al Mare. O cardápio oferece uma seleção de entradas, pratos quentes e sobremesas. Em seguida, a partir das 23h30, a piscina do hotel, que tem vista para o mar de Ipanema, fica aberta para as pessoas curtirem a passagem de ano com open bar e champanhe. Um DJ estará de prontidão para fazer as pessoas dançarem. Tudo isso por apenas $ 2800 mais 15% de taxa de serviço. As reservas já podem ser feitas pelos telefones: (21) 3202-4256 ou (21) 3202-4257.

(Foto: Divulgação)

Réveillon Je Suis Jeri

Acontece em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, na antiga vila de pescadores que se é um dos locais mais visitados no verão cearense. O local é um paraíso dos balneários, com dunas douradas, mangues e lagoas de águas transparentes. A festa por lá também dura alguns dias, desde 27 de dezembro. As festas misturam música pop, eletrônica, brasileira, todas com open bar, rolam nas praias da Malhada e no Rancho do Peixe Preá. Nesse último também é onde acontece a virada, que só deve acabar com sol a pino no dia 1. Os pacotes são vendidos a partir de R$1.900 a R$2.000, com variações a depender do lote.

(Foto: Divulgação)

Tivoli Eco Resort Praia do Forte

O resort na Praia do Forte recebe hóspedes para uma experiência de sete dias de hospedagem com festas, shows, jantares, música e diversão. Entre as atrações estão show de Alexandre Leão, Simone Sampaio e os Night Fever, apresentação do espetáculo 7 conto do ator Luís Miranda, luau com Luiz Caldas. No dia da virada tem jantar para as crianças, ceia, e mais show de Simone Sampaio. As reservas podem ser feitas entre os dias 25 de dezembro e o dia 3 de janeiro. Para curtir isso tudo o pacote na categoria Premium custa a partir de R$ 24.265, que inclui sete noites de hospedagem para duas pessoas com café da manhã e jantar com bebidas não alcoólicas inclusas.

(Foto: Divulgação)

Réveillon Vai Tapajós 2018

Na Amazônia, a festa Vai Tapajós também dura 4 dias de comemoração para celebrar o ano que se inicia e deixar todas as coisas de 2017 no fluxo do rio Tapajós. Ele acontece de 27 a 31 de dezembro no 'Caribe Brasileiro', a praia Alter do Chão, que foi batizada com este apelido por suas águas de tonalidades azuis e verdes cristalinas. A programação vai desde uma viagem a Carapanari e inclui a festa da virada em praia secreta às margens do Rio Tapajós. Os eventos contam com open bar e food para o público e os ingressos vão de R$ 5.930 (quarto triplo) a R$6.680 (quarto duplo), variando de 6 a 7 noites.