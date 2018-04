Mais dois suspeitos por sequestro de adolescente na BA são presos

Polícia prende mais dois responsáveis por sequestro em Olindina

Mais dois responsáveis pelo sequestro de uma adolescente de 14 anos em março deste ano, em Olindina, foram presos nesta terça-feira (3) em Feira de Santana. Jonatha Dantas Silva, 29, e José dos Santos, 33, foram flagrados com mais dois comparsas em um carro roubado, com arma e drogas, segundo a polícia..

Jonatha foi identificado por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Litoral Norte) no centro de Feira. Detido, Jonatha acabou indicando a casa em que estava outro sequestrador, José. A polícia foi até lá e encontrou o suspeito com mais dois bandidos, Josevan Dionísio dos Santos e Erissinaldo de Souza Luciano. De acordo com a investigação, esses dois participaram com os sequestradores do roubo de um carro e de um bar em Feira de Santana ontem. Na casa, também foi localizada uma pistola calibre 380 e maconha.

Os sequestradores tinham mandado de prisão em aberto. Eles também foram autuados em flagrante por roubo. Os dois foram encaminhados para Salvador para dar depoimento no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Os outros dois foram presos em flagrante por roubo.

Sequestro

Uma adolescente de 14 anos foi sequestrada em 26 de março em Olindina. Cerca de 48 horas depois, ela foi resgatada no cativeiro, em Antônio Cardoso, em ação das polícias Civil, Federal e Militar.

No dia 28, já haviam sido presos Adenilson Sena de Carvalho, 43, e Rodrigo Dantas Rodrigues, 20, depois de 45 minutos de negociação no cativeiro.

A adolescente é filha de um microempresário. A investigação continua para determinar se há mais envolvidos no sequestro.