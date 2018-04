Mais questões: acompanhe a resolução de questões para a prova da Polícia Civil

Concurso acontece no próximo dia 22 de abril; professores comentam questões de Raciocínio Lógico e Português

Em mais uma edição da série especial de simulados para a prova da Polícia Civil, o CORREIO reúne questões de Raciocínio Lógico e Português, selecionadas pelos professores de Matemática e Raciocínio Lógico do Curso Ímpar, Jadiel Varges e pela professora de Português e Redação no curso Ímpar e na Casa dos Concursos, Marilene Sila. Confira as questões comentadas:





RACIOCÍNIO LÓGICO





1. Uma frase com o mesmo sentido lógico de “Se não jogo bola, então treino tênis.” é a frase:

(A) Se treino tênis, então não jogo bola.

(B) Se não treino tênis, então jogo bola.

(C) Se jogo bola, então não treino tênis.

(D) Só treino tênis após jogar bola.

(E) Só jogo bola após treinar tênis.



2. Se não chove, então passeamos ou jogamos bola. Uma afirmação logicamente equivalente é:

A) Se chove, então não passeamos e jogamos bola.

B) Se passeamos ou jogamos bola, então não chove.

C) Chove ou, passeamos ou jogamos bola.

D) Não chove e, passeamos ou jogamos bola.

E) Se jogamos bola e passeamos, então chove.





GABARITO

1. Alternativa B



Quando a questão se refere à expressão “mesmo sentido lógico”, trata-se de uma Equivalência Lógica. CUIDADO para não cair na jogada da banca! Veja que a alternativa A apenas inverteu as expressões, mas essa EQUIVALÊNCIA DIRETA não é válida para o CONECTIVO CONDICIONAL. Vamos usar a regra do “INVERTE NEGANDO”, ou seja, vamos inverter o ANTECEDENTE pelo CONSEQUENTE e negar as duas ações, mantendo o conectivo “SE ENTÃO”. Logo, a equivalência lógica nesse será “SE não treino tênis, ENTÃO jogo bola”.

2. Alternativa C



A questão foi bem clara “afirmação logicamente equivalente”, trata-se de uma Equivalência Lógica. Analisando a frase temos: 1ª PARTE = não chove e 2ª PARTE = passeamos ou jogamos bola.Ao tentarmos a regra do “INVERTE NEGANDO”, obtemos como resposta “SE não passeamos e não jogamos bola, ENTÃO chove” e não encontramos isso na alternativa.DICA: Quando a regra do “INVERTE NEGANDO” não funcionar chama NE Y MA, ou seja, “NE” = NEga a primeira parte ou “MA” = MAntém a segunda parte. Lembrando que o “OU” é por causa do “Y” que na sua parte superior tem a representação literal do conectivo ( = OU). Portanto, a resposta correta é “Chove OU, passeamos ou jogamos bola”.





PORTUGUÊS





1. A destruição da humanidade por uma guerra nuclear está prestes a ser detonada por uma “pirraça impulsiva”, alertou neste domingo [10.12.2017] a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares (Ican), vencedora do Nobel da Paz deste ano. Em conformidade com a norma-padrão, o primeiro parágrafo pode ser finalizado com a frase:



(A) Não foram citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte têm trocado ameaças devido à testes nucleares do país asiático.

(B) Embora não tenham citado-se nomes, é sabido que EUA e Coreia do Norte vem trocando ameaças devido os testes nucleares do país asiático.

(C) Não foi citado nomes, mas EUA e Coreia do Norte vem trocado ameaças devido os testes nucleares do país asiático.

(D) Embora não tenham-se citados nomes, sabe-se que EUA e Coreia do Norte tem trocado ameaças devido a testes nucleares do país asiático.

(E) Não foram citados nomes, mas EUA e Coreia do Norte vêm trocando ameaças devido aos testes nucleares do país asiático.





GABARITO

1. Alternativa E

a) errada – o adjetivo citado deve concordar com o substantivo nomes - (citados) , a crase ,testes é substantivo masculino e plural, deve ser apenas a preposição a.

b) errada – o pronome se não pode vir depois de verbo no particípio, além de haver a palavra atrativa não (não se tenham citado), o verbo vir tem como sujeito EUA e Coreia do Norte – ( vêm).

c) errada - o adjetivo citado deve concordar com o substantivo nomes - (citados), (devido a) testes.

d) errada- com a palavra atrativa não na locução verbal ,o pronome não pode vir no meio da locução ( embora não se tenham citados), o verbo ter traz como sujeito EUA e Coreia do Norte – ( têm).

e) correta



