Mais três drones são apreendidos no Carnaval do interior

As aeronaves foram recolhidas nas cidades de Barreiras e Porto Seguro

Mais três drones que operavam de forma irregular foram apreendidos nas cidades de Barreiras e Porto Seguro, no interior da Bahia. O anúncio foi feito pelo delegado Jorge Figueiredo, coordenador do Centro de Controle Operacional da Polícia Civil, no Carnaval, nesta segunda-feira (12). Outros três equipamentos irregulares já tinham sido recolhidos, em Salvador, no Circuito Barra/Ondina (Dôdô), na sexta (9) e sábado (10).

De acordo com a Polícia Civil, os drones não possuíam liberações emitidas pelas agências Nacional de Aviação Civil (Anac) e Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os operadores assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por expor outras pessoas à situação de perigo.

O delegado explicou que para as aeronaves não tripuladas funcionarem elas precisam de autorização junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), seguro de danos contra terceiros e os operadores devem portar manuais de voo.

A Polícia Civil informou que, junto com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), promove encontros, anualmente, com operadores de drones para esclarescer as regras e regulamentações para a utilização dos equipamentos.