Mais um animal morre no Zoológico de Brasília

Esse é o terceiro mamífero que morreu no local neste ano

Uma ádax, mamífero que se assemelha a um antílope, morreu na manhã de hoje (30) no Jardim Zoológico de Brasília. O laudo de necropsia está em fase de conclusão. A ádax Gaia tinha sido separada dos demais animais do grupo por causa de uma luxação no membro traseiro esquerdo.

A fêmea foi levada para um espaço menor, onde teria os movimentos reduzidos, para facilitar o tratamento. De acordo com o Zoológico, bovídeos selvagens são muito agressivos e reagem de forma violenta ao serem manejados.

No local de manobra, a ádax apresentou espasmos musculares ao se prender em um dos portões. Os veterinários do zoo foram imediatamente acionados.

Gaia é o terceiro mamífero que morreu no Zoológico de Brasília neste ano. Em 7 de janeiro, aos 25 anos, o elefante Babu foi encontrado morto; e no último dia 24, a girafa Yvelise morreu depois de uma cirurgia no intestino.