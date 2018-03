Malala, vencedora do Nobel da Paz, retorna após 6 anos ao Paquistão

Jovem está sendo escoltada em um forte esquema de segurança

A paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do prêmio Nobel da Paz em 2014, retornou a cidade de Mingora, no Vale do Swat, noroeste do Paquistão. Essa é primeira vez que ela retorna ao país desde 2012, quando aos 14 anos de idade foi alvo de um ataque do Taliban por lutar pelo direito das meninas a educação.

Na manhã deste sábado, Ziauddin Yousafzai, pai de Malala, consolava a emocionada jovem, agora com 20 anos, em seu retorno para casa.

O exército do Paquistão providenciou um helicóptero para a viagem de Malala entre Islamabad e Mingora, onde ela chegou antes do amanhecer de quinta-feira, escoltada por forte segurança. Ela pretende retornar ao Reino Unido na segunda-feira.

Malala ganhou o renomado prêmio internacional por sua determinada defesa da educação para mulheres em seu país. Após o ataque ela recebeu um tratamento inicial no Paquistão e foi levada para a Inglaterra, onde vive até hoje. Fonte: Associated Press.