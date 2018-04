Malu Mader é dispensada após 35 anos de TV Globo

Atriz trabalhou em cerca de 25 produções da Globo, dentre novelas e séries

Estrela da Globo com muitas novelas e séries no currículo, a atriz Malu Mader foi dispensada da emissora após 35 anos de trabalho. De acordo com informações do portal Notícias da TV, o contrato da artista de 51 anos venceu em maio e não foi renovado.

Na Globo desde 1983, Malu foi demitida por conta da nova política da emissora, que privilegia nomes em alta, que emendam trabalhos e rendem mais lucros. Além disso, o canal prefere contratar certos atores por obra certa, ao invés de ter longos vínculos trabalhistas.

Apenas na TV, Malu tem em seu currículo cerca de 25 trabalhos, dentre novelas e séries, como os sucessos Anos Dourados (1986), Top Model (1989), Anos Rebeldes (1992) e Celebridade (2003). A atriz também é conhecida por trabalhos no cinema e no teatro.