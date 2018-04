Manchester City leva virada do United e adia título inglês

Time de Guardiola abriu 2x0 no primeiro tempo, mas viu o rival virar o placar na segunda etapa

Não foi dessa vez que o Manchester City de Pep Guardiola confirmou o título da Campeonato Inglês. Neste sábado (7), o time de Gabriel Jesus chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo, mas viu o rival Manchester United virar no segundo tempo e saiu de campo derrotado.

Com um início arrasador no Etihad Stadium, o City abriu o placar aos 24 minutos. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Kompany subiu alto e testou firme no gol de De Gea. Seis minutos depois foi a vez de Gündogan aproveitar a saída de bola errada do United e aumentar para os donos da casa.

Mas o que parecia um passeio do City se tornou uma virada heroica do United. Na volta para o segundo tempo a equipe de José Mourinho veio com outra postura e logo aos sete minutos Pogba diminuiu o placar.

O mesmo Pogba decretou o empate do Manchester United dois minutos depois, aproveitando cruzamento de Alexis Sanchéz. O golpe fatal do United aconteceu aos 23 minutos. Na cobrança de falta de Sánchez, Smalling apareceu sozinho e tocou para o fundo das redes.

Além de perder a chance de conquistar o título neste sábado, o City não poderá levantar o caneco na próxima rodada, já que viu a diferença para o vice-líder United cair de 16 para 13 pontos.