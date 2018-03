Mancini admite jogo ruim, mas ressalta vitória e jovens da base

O técnico rubro-negro não poupou elogios à garotada que atuou diante do Jegue da Chapada

O primeiro objetivo dentro do Campeonato Baiano foi cumprido. Com uma rodada de antecedência, o Vitória garantiu classificação para a semifinal após vencer o Jacobina, neste domingo (4), por 2x1. Vagner Mancini reconheceu que a equipe não fez uma grande exibição no Barradão. Porém, preferiu destacar a importância do triunfo, já que o time não estava com todos os titulares, já que Kanu, Yago, Rhayner e Denílson cumpriram suspensão.

“O Vitória vencia por 1x0, jogava bem, teve a chance de fazer mais gols e levou o empate em lance de bobeira, onde o contra-ataque era nosso. Mas eu saio satisfeito com a vitória e atento com o que está acontecendo, com os ajustes que teremos que fazer”, lembrou o técnico Mancini.

O técnico rubro-negro não poupou elogios à garotada que atuou diante do Jegue da Chapada, como Nickson, Jhemerson e Luan, que estreou como profissional.

“Nickson teve a oportunidade de jogar comigo em 2016. É um cara mais maturado, já entende o que eu peço em termos táticos. Jhemerson vem comigo há quase um ano. Luan veio bem recomendado e foi muito bem, fico feliz. Teve alguns posicionamentos errados na lateral de campo, mas a atuação foi convincente”, avaliou.

Promessa das categorias de base, o garoto Luan celebrou sua primeira partida. “Foi uma estreia que sempre sonhei. Graças a Deus pude dar o máximo e conseguimos sair com a vitória”, comemorou.

Algumas mudanças devem ocorrer no time para o duelo contra o Fluminense de Feira, quarta, na última rodada da fase classificatória do Baiano. Serão feitas por opção de Mancini, que quer ver alguns jogadores em atuação.

“Minha ideia é que eu faça a entrada de alguns atletas como Caíque no gol e Ramon. Há a necessidade de fazer com que todos joguem porque eu quero usar o time considerado titular diante do ABC”, ressaltou.

O time potiguar é o adversário de domingo e lidera o grupo B da Copa do Nordeste com nove pontos. O Vitória é o segundo, com seis.