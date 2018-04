Mancini analisa time e critica atuação de laterais no Ba-Vi

Técnico fez análise do desempenho do Vitória no primeiro clássico da final

No primeiro clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, o técnico Vagner Mancini foi um mero espectador. Sentado em um dos camarotes da Fonte Nova, ele assistiu à derrota do time para o Bahia por 2x1 de mãos "atadas". Apesar de ter sofrido com a experiência - o técnico conta que ficou mais nervoso do que o normal -, Mancini garante que foi uma boa forma de analisar o time. "Eu fico muito mais nervoso, ansioso, grito e xingo muito mais. Atitude natural de quem está distante”, admitiu.

Nesta quarta (4), em entrevista coletiva após o treino, o treinador deu um puxão de orelha em alguns atletas. “Assim como o torcedor, eu também não gostei de muitas coisas na equipe. Fizemos um bom primeiro tempo até o lance da não expulsão, que interferiu emocionalmente na partida", analisou.

Depois, o comandante enumerou os setores que deixaram a desejar na Fonte Nova. "Vi muitos erros de passe no jogo, perdemos a concentração na saída de bola e achei que as laterais poderiam jogar mais. Os dois volantes caíram no segundo tempo, o ataque oscilou demais e Nickson, que vinha fazendo bons jogos, ficou abaixo. Estamos atentos a tudo isso. O Vitória terá um time forte domingo”, prometeu.

Corrigir o time é mesmo necessário, já que a derrota fez o Leão perder a vantagem de poder empatar no jogo de volta. Agora, o rubro-negro precisa de um triunfo, por qualquer placar, para erguer a taça. Empate ou derrota dá o título ao Bahia.