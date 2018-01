Mancini elogia atuação rubro-negra e elogia estreantes e Neilton

Leão venceu o Globo por 2x1 no primeiro jogo oficial de 2018, na estreia pela Copa do Nordeste

O técnico Vagner Mancini aprovou o desempenho do Vitória após o primeiro jogo oficial em 2018, com triunfo de 2x1 sobre o Globo, na estreia da Copa do Nordeste, na noite de terça-feira (16).

O treinador ponderou a curta pré-temporada, reconheceu que o time oscilou ao longo da partida, mas elogiou o domínio rubro-negro sobre o adversário. “Foi bom. É o primeiro jogo do ano, a gente sabia que o time poderia ser superior em campo, mas as oscilações aconteceram muito em função de ter apenas nove dias de treinamento. É necessário dizer também que o Globo exigiu da gente. Um time muito aguerrido e bem organizado. Então eu acho que o jogo foi muito interessante", analisou Mancini, antes de detalhar: "O Vitória iniciou bem a partida, 25 minutos mandou no jogo, fez 1x0. Aí a gente afastou demais e deu espaço ao Globo, que chegou ao empate. No segundo tempo o Vitória foi dono do jogo. Teve uma postura em campo de uma equipe que mostrou ao adversário que veio para levar a vitória”.

Questionado sobre os estreantes Lucas e Bryan, o treinador elogiou a dupla de laterais, principalmente o esquerdo. “Lucas muito bem no primeiro tempo, Bryan bem durante todo o jogo. Acho que Lucas, em função de ter machucado o dedo, ficou mais na segunda etapa. Foram bem, assim como a equipe. Em alguns momentos oscilaram, isso é muito normal”, disse Mancini.

Questionado sobre a atuação do setor ofensivo, Vagner Mancini destacou a atuação de Neilton. Na opinião dele, o camisa 10 foi o destaque no estádio Barretão, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

“Neilton acabou sendo, na minha opinião, o pêndulo. No primeiro tempo ele jogou mais do lado direito e fez, junto com Yago e Lucas, aquele setor direito forte do Vitória. E na segunda etapa ele caiu mais do lado esquerdo, junto com Bryan e Kieza, e acabou sendo o diferencial porque é um atleta que joga curto e enfia bem as bolas”.

Com três pontos, o Leão lidera o grupo B, que tem ainda Ferroviário e ABC. As duas equipes se enfrentarão quinta-feira (18), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

A delegação rubro-negra chega a Salvador nesta quarta (17) e volta a jogar domingo (21), quando estreia no Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, às 18h30, no Barradão.