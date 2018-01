Mancini elogia Neilton: 'Foi o melhor jogador do Vitória'

Técnico rubro-negro avaliou como positivo o desempenho do time no empate em 2x2 contra a Juazeirense, no Barradão

O primeiro jogo do Vitória no Barradão em 2018 não teve o resultado que o torcedor rubro-negro gostaria. O Leão apenas empatou em 2x2 com a Juazeirense, domingo (21), na estreia do Campeonato Baiano. Apesar de não ter comemorado o triunfo, o técnico Vagner Mancini pontuou aspectos positivos da partida, entre eles o desempenho do camisa 10 Neilton.

"Foi o melhor jogador do Vitória. A partir de 20 minutos iniciais, ele acabou achando seu lugar em campo, fez umas movimentações muito interessantes. Foi o Neilton que todo nós aprendemos a ver logo que cheguei, naqueles jogos iniciais. Ele mostrou que pode ser esse meia que tanto a gente quer e que pode ser decisivo na partida. Ele tem o imprevisível, o drible curto, a enfiada de bola. Isso é o que os técnicos aqui no Brasil sentem a carência no time", afirmou o treinador.

Neilton foi o autor de um dos gols do jogo. O lateral Juninho também marcou para o Leão. Salutiel e Rayllan anotaram para o visitante. Vagner Mancini também elogiou o time como coletivo.

"O Vitória fez um bom jogo, na minha maneira de enxergar. Bobeou em uns dois lances, onde o Juazeirense sobre aproveitar. O volume de jogo apresentado foi muito interessante. Não quero aqui ficar justificando nada, mas vi uma equipe diferente no primeiro tempo e no segundo. Acho que foi bom para que a gente visse que tem coisas a serem acertadas, mas de uma maneira geral não foi um mau jogo", analisou o técnico rubro-negro.

O Vitória volta a entrar em campo pelo Campeonato Baiano na quarta-feira (24), às 21h45, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.