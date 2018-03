Mancini faz mistério e não dá pistas do time para o Ba-Vi

Treinador comandou treino secreto na Toca do Leão de olho no clássico contra o Bahia

No feriado da Sexta-feira da Paixão, o dia foi de trabalho na Toca do Leão. Na manhã de hoje o elenco do Vitória voltou aos treinos de olho no clássico contra o Bahia, domingo (1º), às 16h, na Fonte Nova, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano.

Em campo, o técnico Vagner Mancini fez mistério e fechou o treino para a imprensa. Durante a atividade, o treinador começou a esboçar o time que vai iniciar o duelo contra o Bahia e simulou algumas situações de jogo. A boa notícia ficou por conta do goleiro Fernando Miguel, recuperado de um desconforto na coxa.

Mancini ainda não sabe se estará à beira do campo no duelo, já que está suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia por conta dos fatos ocorridos no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, pela primeira fase do Baianão, no Barradão.

Além dele, estão suspensos também os jogadores Kanu, Yago, Denílson e Rhayner. Com o pedido de efeito suspensivo negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube entrou com um mandado de garantia para tentar ter o técnico e os jogadores no primeiro jogo da decisão.

O elenco do Vitória volta aos treinos neste sábado (31), quando encerra a preparação para a partida.