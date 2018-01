Mancini sobre venda de Tréllez: 'Só com o dinheiro da multa'

Técnico rubro-negro garante que o clube não quer negociar o centroavante com o Santos

Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado, com 10 gols, Santiago Tréllez despertou o interesse do Santos, mas o técnico Vagner Mancini garante que o atacante colombiano só deixa a Toca do Leão mediante o pagamento da multa contratual.

“Tem vários jogadores valorizados e que a gente tem que fazer maior esforço para segurá-los dentro de uma coerência, porque se chegarem aqui com o dinheiro da multa, vão levar o jogador. Agora, por menos, não. Até porque a gente também tem muita dificuldade para buscar reforços”, afirmou o treinador rubro-negro.

Quando questionado como estaria a cabeça do jogador após o assédio do Peixe, Vagner Mancini disse confiar no profissionalismo do centroavante.

“Tréllez é um cara muito tranquilo, profissional, sabe lidar com isso que está acontecendo. É verdade que vários clubes vieram atrás do jogador, mas ele está tranquilo, sabe a importância que tem. Tanto que foi para o jogo do Globo, se dedicou, fez gol. É um exemplo para o grupo. O que acontece é que o mercado, não só para o Vitória, mas para todos, tem uma carência muito grande de jogadores. Aquele que é destaque passa a ser peça de reforço para todas as outras equipes”, explicou Mancini.

O Vitória venceu o primeiro jogo da temporada na última terça-feira (16), contra o Globo, por 2x1, com gols de Uillian Correia e Tréllez, em Ceará-Mirim (RN), pela Copa do Nordeste. O próximo desafio do Leão é pelo Campeonato Baiano. A estreia do rubro-negro no estadual é no domingo (21), contra a Juazeirense, às 18h30, no Barradão.