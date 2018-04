Manifestantes bloqueiam rotatória dos Barris; acessos à Lapa foram fechados

A Transalvador recomenda que os motoristas evitem a região

Uma manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula está sendo acompanhada pela Transalvador no fim da manhã desta sexta-feira (6). O órgão de trânsito recomendou que os condutores evitem a região da rotatória dos Barris, na Praça João Mangabeira.

O fluxo está congestionado para quem tenta acessar a Estação da Lapa, o Dique do Tororó e o trecho final da Avenida Vasco da Gama. Os manifestantes fecharam todas as entradas e saídas da Estação da Lapa.

De acordo com a Transalvador, “equipes da autarquia monitoram o trânsito nos principais pontos da cidade e estão prontas para intervirem emergencialmente, com desvios e outras alterações pontuais no tráfego, em caso de impactos significativos motivados por protestos”.

Rodovia bloqueada

Mais cedo, um grupo de manifestantes bloqueou, por volta das 6h30, um trecho da BR-116 na altura da cidade de Lamarão, Nordeste do estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ato é contra a prisão do ex-presidente Lula, que deve se apresentar na sede da Polícia Federal de Curitiba até 17h.

O congestionamento chegou a atingir cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia. Manifestantes atearam fogo em pneus, nos dois sentidos da rodovia no km 370. Eles saíram do local por volta das 8h. O número de pessoas que participou do ato não foi informado pela polícia. Por conta do bloqueio, o tráfego de veículos flui lentamente pelo acostamento.