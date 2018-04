Manifestantes liberam rotatória dos Barris; acessos à Lapa foram fechados por 1 hora

Novos atos estão previstos para a tarde; PM acompanha mobilizações no interior

Uma manifestação contra a prisão do ex-presidente Lula foi acompanhada pela Transalvador no fim da manhã desta sexta-feira (6) - o protesto durou pouco mais de um hora. O órgão de trânsito recomendou que os condutores evitassem a região da rotatória dos Barris, na Praça João Mangabeira, das 11h05, quando foi acionada, até 12h20, horário em que os manifestantes liberaram as vias.

O fluxo ficou congestionado para quem tentou acessar a Estação da Lapa, o Dique do Tororó e o trecho final da Avenida Vasco da Gama. Os manifestantes fecharam todas as entradas e saídas da Estação da Lapa.

Para liberar o trânsito no local, o órgão fez quatro desvios de tráfego. Um deles nas imediações da Arena Fonte Nova e alça de acesso do Bonocô ao Dique do Tororó, impedindo que os veículos sigam para a Estação da Lapa. Dessa forma, os veículos retornaram sentido Bonocô, Vale de Nazaré ou rua Djalma Dutra.

Já Avenida Vasco da Gama, o desvio fez com que os veículos seguissem para o Dique, mas no sentido Bonocô, evitando a rotatória dos Barris. Já na Avenida Centenário, o desvio montado foi próximo ao Viaduto dos Reis Católicos - os veículos acessaram a Avenida Garibaldi ou o Vale de Nazaré. Para aqueles veículos que estavam nos Barris, saindo das imediações da Lapa, o trajeto era seguir para a Avenida Centenário.

De acordo com a Transalvador, “equipes da autarquia monitoram o trânsito nos principais pontos da cidade e estão prontas para intervirem emergencialmente, com desvios e outras alterações pontuais no tráfego, em caso de impactos significativos motivados por protestos”.

A Polícia Militar informou que acompanha as manifestações desta sexta-feira (6) contra a ordem de prisão ao ex-presidente Lula. De acordo com o Departamento de Comunicação Social da corporação, no início da tarde de hoje, há registro de protestos em Salvador e nos municípios de Casa Nova, Teixeira de Freitas, Arataca, Porto Seguro, Jitaúna, Itamaraju e Eunápolis, "com o acompanhamento de equipes das respectivas unidades de cada município".

Mais protestos

Outros atos contra a prisão do ex-presidente estão previstos para a tarde desta sexta-feira. Um deles está marcado para iniciar às 15h, na região do Iguatemi. Convocado pela Frente Brasil Popular, a manifestação defende "Lula Inocente". Já às 19h, os manifestantes se reúnem no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia. É o ato em defesa da democracia.

Rodovia bloqueada

Mais cedo, um grupo de manifestantes bloqueou, por volta das 6h30, um trecho da BR-116 na altura da cidade de Lamarão, Nordeste do estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ato é contra a prisão do ex-presidente Lula, que deve se apresentar na sede da Polícia Federal de Curitiba até 17h.

O congestionamento chegou a atingir cinco quilômetros, nos dois sentidos da rodovia. Manifestantes atearam fogo em pneus, nos dois sentidos da rodovia no km 370. Eles saíram do local por volta das 8h. O número de pessoas que participou do ato não foi informado pela polícia. Por conta do bloqueio, o tráfego de veículos flui lentamente pelo acostamento.