Manifestantes pró-Lula fecham o Iguatemi; trânsito é desviado

Ato contra prisão do ex-presidente travou trânsito; motoristas devem evitar região

Manifestantes se concentram na frente do Shopping da Bahia desde as 15h30 (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Um protesto contra a prisão do ex-presidente Lula, que deveria se apresentar até as 17h desta sexta-feira (6) à Polícia Federal, em Curitiba, fechou as pistas da Avenida ACM, na região do Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), por volta das 15h30.

Por conta do trânsito, que está completamente travado na região, a Transalvador criou pontos de desvio, orientando os condutores a não seguir em direção ao local dos protestos.

Um dos desvios, no Hiperposto da Avenida ACM, ajudou a impedir que muitos motoristas seguissem em direção ao ato. Já na via em frente ao Corpo de Bombeiros e na saída da Ligação Iguatemi-Paralela, no sentido Detran, os motoristas continuam presos no engarrafamento.

Policiais militares acompanham a movimentação na região da Rodoviária (Foto: Alexandre lyrio/CORREIO) Movimentos sindicais lideram protesto em Salvador (Foto: Alexandre lyrio/CORREIO) Grupo se concentra em frente a shopping (Foto: Alexandre lyrio/CORREIO) Motoristas que tentavam seguir da Bonocô ou Rótula do Abacaxi no sentido Paralela ficaram parados (Foto: Alexandre lyrio/CORREIO)

Outro desvio é no final da Avenida Bonocô, no acesso ao Iguatemi (Avenida ACM). Lá, prepostos do órgão de trânsito orientam os motoristas a seguir no sentido Acesso Norte. Quem desejar acessar a Avenida Paralela tem como opção a Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Rodoviários dão apoio à manifestação; ônibus fecharam pistas em frente ao shopping (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

Já na saída da Avenida Paulo VI, os agentes da Transalvador orientam os motoristas a não seguir em direção ao Shopping da Bahia e desviar para o Lucaia. O órgão informa que a ACM ficou completamente travada desde que as quatro pistas em frente ao Shopping da Bahia foram ocupadas.

Segundo a assessoria da Transalvador, "equipes do órgão estão monitorando as principais vias da cidade, a fim de realizar novos desvios em virtude dos protestos, e minimizar os impactos no trânsito".

No momento exato em que as pistas na frente do Shopping da Bahia foram fechadas, o bacharel em direito Daniel Soares, 25 anos, teve a chance de passar com seu carro. Mas preferiu ficar e se juntar à manifestação. "Eles queriam que eu passasse, mas resolvemos ficar. A situação não está fácil. Temos que apoiar", disse.

Mas havia muita gente revoltada com o engarrafamento. Eduardo Bonfim, 68 anos, deixou de fazer uma entrega no Shopping da Bahia por conta da manifestação. "Não apoio manifestação que prejudica as pessoas! Teve uma senhora ali que desceu do ônibus passando mal. Não pode, né?".

????⚠ATENÇÃO! ⚠????



Manifestantes bloqueiam Avenida Tancredo Neves, proximidades da entrada da Rodoviária. #Trânsito lento no local. pic.twitter.com/koNf8cBehP — Transalvador (@Transalvador1) 6 de abril de 2018

Mais cedo, um grupo de apoiadores do ex-presidente fechou por cerca de uma hora a Rotatória dos Barris, impedindo o acesso de veículos à Estação da Lapa. O ato terminou às 12h20.

Outras regiões da cidade já começaram a ser afetadas, como a Rua da Paciência, no Rio Vermelho.

Saída da Av. da Cardeal da Silva para a Rua da Paciência, no Rio Vermelho, com trânsito intenso (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

Pouco antes das 16h, outro protesto, na Avenida Carybé, próximo ao posto Shell, foi encerrado, e os manifestantes se dirigiram para o metrô. Segundo a Transalvador, eles iriam se juntar aos manifestantes no Iguatemi.

Manifestantes no metrô, a caminho da manifestação (Foto: Lohana Ribeiro/Leitora CORREIO)

Lá, uma multidão já aguardava para o ato contra a prisão de Lula. Nos ônibus, a maioria dos passageiros começou a descer. Parte dos motoristas apoiavam a manifestação, com buzinaço, e outros demonstravam irritação. Motociclistas desceram e caminharam empurrando o veículo. Não há previsão de término dos protestos.

O impacto dos protestos é sentido em vários pontos da capital. Há lentidão de trânsito na Avenida Bonocô, no Rio Vermelho e em pontos da Orla, onde os pontos estão lotados.