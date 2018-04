Manifestantes queimam pneus e fecham BR-116 em ato contra prisão de Lula

Ato bloqueou a passagem de veículos nos dois sentidos da via

Um grupo de integrantes de centrais sindicais e de estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) fecharam por duas horas na manhã desta terça-feira (10) um trecho da a BR-116, perto da Uefs, contra a prisão do ex-presidente Lula, ocorrida no último sábado (7).

O ato, que começou por volta das 6h30 no km 416, nas imediações da universidade, terminou por volta das 8h30 quando os dois trechos da rodovia foi liberada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) os manifestantes atearam fogo em objetos, bloqueando a passagem de veículos nos dois sentidos da via.



Não há informações sobre a extensão do congestionamento provocado pelo protesto. Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), um outro ato está previsto para esta quarta-feira (11), às 15h, em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador.