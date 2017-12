Mano Brown cancela 'live' após se irritar com filtro de bichinho

Mico do rapper paulista de 47 anos foi eleito por internautas a melhor imagem para encerrar 2017





Mano Brown, 47, não parece ser muito fã dos filtros de aplicativos de foto, que colocam "máscaras" no rosto de quem aparece na câmera. Nesta terça (26) o rapper fazia uma transmissão ao vivo no Instagram quando, sem querer, adicionou um filtro de gatinho à imagem.

O cantor se atrapalhou com o aplicativo e não conseguiu retirar o filtro. Irritado, Brown encerrou a transmissão. A imagem do cantor com orelhas e focinho de gato virou meme nas redes sociais.

No Twitter, seguidores elegeram a foto como a "melhor imagem para encerrar o ano". "Eu acho que todos os rappers muito 'brabo', 'gangsters', tinham que botar o filtro de gatinho em solidariedade ao Mano Brown", comentou um internauta.

Mano Brown pagando mico no Instagram: imagem é eleita por internautas a melhor para encerrar o ano (foto/reprodução)