Manutenção interrompe abastecimento de água em Itaparica nesta terça (27)

Mais de 46 mil casas vão ficar sem o abastecimento - são 11.927 em Itaparica e 34.518, em Vera Cruz

Pela quarta vez somente neste mês de março o fornecimento de água nos municípios de Itaparica e Vera Cruz será interrompido. De acordo com a Embasa a nova interrupção acontecerá nesta terça-feira (27). " A Embasa informa que, para realizar manutenção preventiva na rede elétrica da Coelba, na estação de bombeamento de água bruta do sistema integrado de abastecimento de Itaparica, o abastecimento será interrompido a partir das 8h", disse a Embasa. em nota.

Mais de 46 mil casas vão ficar sem o abastecimento - são 11.927 em Itaparica e 34.518, em Vera Cruz. O término do serviço, segundo a Embasa, está previsto para as 21 horas do mesmo dia, a partir de quando será iniciada a retomada gradativa do fornecimento de água na Ilha de Itaparica. "Os imóveis com reservatórios capazes de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não serão afetados por esta interrupção", destaca a Embasa.