Manutenção na rede de água deixa parte da Garibaldi sem água

O serviço foi concluído no fim da manhã

Um vazamento de água atingiu a praça Lord Cochrane neste sábado (3).

De acordo com a assessoria da Embasa, equipes da empresa de água estavam na região da Avenida Garibaldi fazendo um serviço de manutenção corretiva em um equipamento da rede distribuidora de água.

O serviço foi concluído no fim da manhã. O abastecimento, que tinha sido suspenso temporariamente em parte da Avenida Garibaldi, além de um trecho do bairro do Garcia e outro do Rio Vermelho, também já foi retomado.

Ainda segundo a Embasa, os imóveis que tiverem reservatórios de água adequados para as necessidades de água não sentirão os efeitos da interrupção.