Marca aposta em biquínis para mulheres gordas

Estilista defende que a moda deve ser democrática e acessível para todas.

Quem anda pelas ruas de Salvador já percebeu que a cidade está tomada pela energia do verão. Clima quente, praias cheias e corpos em busca do bronze perfeito fazem parte do cenário, que mistura alegria, exposição e muita paquera. Atenta a esses desejos compartilhados, a empresária Cynd Paixão criou a Cynd Biquinis – marca soteropolitana especializada em peças de banho para mulheres gordas.

“Quando percebemos que o corpo perfeito para ir à praia é o nosso, do jeitinho que ele é, nossa melhor opção é ostentar amor próprio e estar segura com looks arrasadores”, afirma a estilista, que abriu sua loja em 2011 após buscar biquínis para o seu tamanho e não encontrar. Com a intenção de resgatar a autoestima da mulher gorda, realizar sonhos e possibilitar que todas possam se amar em um biquíni, Cynd é categórica ao afirmar “Nós podemos vestir o que quisermos. Nossos corpos, nossas regras!”.

Tairice Ceuta usa Cynd Biquínis. (Foto: Reprodução)

Pioneira no mercado de Moda Praia Plus Size no Nordeste, a marca possui entre suas clientes algumas figuras reconhecidas no cenário local e nacional, a exemplo das jornalistas Maíra Azevedo (Tia Má) e Tairine Ceuta, e a influencer Lourani Maria. “Cynd Biquinis chegou para mostrar que não existe corpo de praia, mas sim biquínis lindos para curvas lindas”, afirma Tairine, que além de jornalista é também autora do blog Com Sabor.

Na intenção de expandir a revenda para outros estados, Cynd – que também faz parte do pool de estilistas do Afro Fashion Day, traz para o verão 2018 peças ainda mais ousadas e garante, “Meu maior objetivo é valorizar e inspirar a beleza da mulher gorda”.

A influencer Lourani Maria utiliza a marca para ensaios e ações comerciais. (Foto: André Assis)

Cliente e modelo da marca, a influencer plus Lourani Maria defende que o grande diferencial da marca está no fato de ser constantemente inovadora e potencializadora da beleza de mulher. “Conseguir captar nossos gostos e produzir peças que estão na moda, garantindo conforto e qualidade, faz de Cynd uma inspiração”, conclui Lourani.





