Marca brasileira é acusada de apologia ao nazismo em coleção

Após receber uma série de comentários negativos, a marca publicou uma nota

A marca catarinense Lança Perfume está sendo acusada de fazer apologia ao nazismo em sua coleção de Inverno 2018. Com o tema Uma noite em Berlim, as peças trazem referências do uniforme militar alemão usado durante a Segunda Guerra Mundial, além de símbolos como a Cruz de Ferro, condecoração característica dos tempos de guerra. Apesar de não ser considerada por si só "nazista", a imagem era amplamente usada por oficiais do exército comandado por Adolf Hitler, muitas vezes contendo a suástica em seu centro.



Depois de receber uma série de comentários negativos nas redes sociais, a marca publicou uma nota de esclarecimento em que diz "lamentar as acusações realizadas com base em desconhecimento, desinformação e preconceito". Ainda segundo o comunicado, a Lança Perfume afirma ter procurado "transmitir uma mensagem plural e elevada sobre a capital alemã e sua história". Sobre o uso da Cruz de Ferro, maior alvo da revolta dos internautas, a etiqueta garante não ser um "símbolo nazista", resgatando sua origem datada de 1813.



Na declaração oficial, a Lança Perfume afirma ainda "repudiar o nazismo e o fascismo em todas as suas dimensões".