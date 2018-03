Marcela Bellas e Daniel Cohen fazem show no Rio Vermelho

Evento ainda conta com bate-papo gratuito no Lálá Multiespaço, onde os artistas apresentam canções inéditas

A cantora e compositora baiana Marcela Bellas une a sua voz com a do músico paulistano Daniel Cohen nesta quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), às 21h, no Lálá Multiespaço. O show, que faz parte da programação do projeto Pague Minha Pauta, promete músicas do novo trabalho que os artistas lançam em parceria ainda neste ano, intitulado de Acorda, nome também de uma das canções.



Relembre uma das músicas de Cohen, feita em parceria com o rapper Emicida:







O repertório do show, que fica por R$ 10 e R$ 5, ainda conta com músicas que marcaram a carreira de Bellas, como Me Leve e Onde Foi Parar. Regravações da dupla, como Além do que se vê (Los Hermanos) e A Palo Seco (Belchior) também não ficam de fora.



Confira uma das músicas de Bellas, Por Outro Lado:







O novo disco a ser lançado reúne 12 faixas, todas produzidas pelo músico, com quem a cantora já lançou, em 2010, o disco Cohen & Marcelo. “Sempre busco parcerias que aumentem a minha verdade. Cohen é a pessoa certa para me traduzir”, conta a cantora.



Bate-papo

O evento dá uma pausa na noite de hoje e abre alas para um bate-papo aberto ao público. A conversa dos artistas gira em torno de processos de produção, distribuição e circulação da música acontece às 22h, com entrada franca.



Serviço

Multiespaço Lalá (R. da Paciência, 329 - Rio Vermelho)

Hoje (15) e amanhã (16), às 21h

Ingresso: R$ 10 | R$ 5