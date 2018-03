Marcelinho Paraíba sofre AVC e é internado em Campina Grande

Meia foi levado para um hospital particular e vai ficar em observação por 48 horas

O meia Marcelinho Paraíba, de 42 anos, que atualmente defende o Treze-PB, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) de grau leve e foi internado na tarde desta quinta-feira (1º) em um hospital particular de Campina Grande.



De acordo com o médico Luciano Holanda, o jogador deu entrada no hospital por volta das 15h30. Ele estava consciente, mas com dificuldades na fala.

Marcelinho passou por exame de imagem onde ficou confirmada uma isquemia de pequeno porte no cérebro.



O jogador está bem, mas vai ficar em observação pelas próximas 48 horas. Em sua longa carreira, ele chegou a defender a Seleção Brasileira.