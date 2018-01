Marcelo Adnet acerta rosto de Ana Furtado ao vivo; assista

O acidente aconteceu enquanto o vocalista do Psirico se apresentava no Encontro

Os convidados e apresentadores do Encontro se empolgaram demais nesta terça-feira (23). Durante a apresentação musical, Ana Furtado levou um tapa por acidente de Marcelo Adnet.



Os convidados do programa desta terça-feira foram os comediantes do programa Tá no Ar: a TV na TV. O acidente aconteceu enquanto o vocalista do Psirico se apresentava. Marcius Melhem e Eduardo Sterblitch dançaram em cima do sofá, normalmente utilizado para as conversas entre os apresentadores e os convidados.



Em certo momento, Adnet e Ana dançavam próximos um ao outro quando foram focados pela câmera. O comediante fez um movimento brusco e acabou acertando o rosto da jornalista com o braço.



Ao perceber o acidente, ele imediatamente se virou para confortar a amiga e se certificar de que ela estava bem. Ana pareceu não ter se machucado e rapidamente seguiu dançando. Posteriormente ela escreveu em seu Twitter que passa bem. Já Adnet explicou o que aconteceu e pediu desculpas: "Eu fui dar um chutinho na câmera e peguei com o braço na Ana. Foi sem querer, ela passa bem e não foi um chute, como vocês estão dizendo, foi só um murro. Desculpa Ana, eu amo você".