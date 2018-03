Marcelo Gentil é o novo representante da Aberje na Bahia

Responsável pela comunicação da Odebrecht no Nordeste, ele tem 22 anos de atuação

Gentil que pretende fortalecer papel estratégico do comunicador (Foto: Divulgação)

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) ganhou um novo representante baiano para sua diretoria nesta quarta-feira (14). Marcelo Gentil foi o escolhido para representar a entidade no estado. No novo cargo, Marcelo terá como função estimular atividades da Aberje localmente. O objetivo será fortalecer a rede e o movimento associativo, promovendo espaços de troca, gerando conhecimento e fortalecendo o papel estratégico do comunicador.

Gentil é responsável pela comunicação da holding do grupo Odebrecht no Nordeste e tem 22 anos de experiência profissional. Até 2015, contabilizou oito prêmios em comunicação, tanto o Prêmio Aberje (2 cases nacionais e 4 regionais) e o Prêmio POP.

Durante sua trajetória, ele ainda atuou como professor na Unifacs e Unirb, ambas em Salvador, em disciplinas na graduação como “Comunicação Pública e Relações Públicas” e “Assessoria e Marketing Político”.

De acordo com Gentil, 2018 será um ano de reforçar o papel estratégico do comunicador. “Vamos aproveitar a retomada do crescimento econômico para ampliar a base de associados e intensificar a discussão de assuntos relevantes para o mercado, como por exemplo o novo modelo de relação público-privado”, afirmou.

A expectativa é de realizar um congresso no primeiro semestre e lançar dois livros do programa editorial da entidade.

“Estamos assumindo o Capítulo Bahia da Aberje num momento de importância institucional para o país. A Aberje é uma organização profissional e científica, fundada em 1967, que sempre esteve na vanguarda da comunicação. Hoje os profissionais da área atuam em uma nova era, desafiados pelo fortalecimento exponencial da internet e das mídias sociais. O nosso mercado mudou muito nos últimos 50 anos e o profissional precisa estar preparado para este novo momento”, acrescentou.

Para Hamilton dos Santos, diretor-geral da Aberje, “a expectativa de um excelente trabalho acompanha a própria trajetória impecável do novo diretor escolhido, com diversas interfaces da comunicação contempladas em seu exercício prático e acadêmico". "Ele tem credenciais baseadas no seu histórico de transparência e espírito público, porque já entende a relevância de estar em rede e contribuir para o coletivo muito antes de vir a tornar-se nosso diretor”, completou.

A Aberje é uma organização profissional e científica sem fins lucrativos que busca fortalecer a comunicação nas empresas e instituições e dignificar o papel do comunicador. Além da Bahia, a Aberje possui capítulos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Noroeste Paulista, Grande ABCD, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Ceará e Distrito Federal.