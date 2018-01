Marcelo Melo é eliminado nas quartas de final na Austrália

O mineiro e o polonês Lukasz Kubot perderam para o japonês Ben Mclachlan e o alemão Jan-Lennard Struff nesta terça-feira (23)

O brasileiro Marcelo Melo está fora da chave de duplas do Aberto da Austrália. Nesta terça-feira (23), o mineiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados nas quartas de final com a derrota para o japonês Ben Mclachlan e o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/5), em 2 horas e 52 minutos.



Nesta terça, Melo e Kubot tiveram um início lento na partida e perderam o saque logo no primeiro game. Ele ainda reagiram e igualaram o placar em 4/4 ao devolverem a quebra de serviço no oitavo game. Porém, tiveram o saque quebrado na sequência e acabarem sendo batidos por 6/4.



O segundo set não teve quebras de serviço, com Melo e Kubot desperdiçando um break point. Mas eles se deram melhor no tie-break, vencido por 6/4, e igualaram o jogo. A terceira parcial também não registrou quebras de saque. Dessa vez, porém, Mclachlan e Struff triunfaram no tie-break, obtendo a classificação às semifinais do Aberto da Austrália.



"Realmente, a dupla acaba definida por um ponto ou outro. Infelizmente hoje foi para eles, que também mereceram muito a vitória por terem jogado muito bem, especialmente nas horas de pressão. Fica mais um aprendizado e lição para nossa dupla. Aumentar novamente os treinos e focar no que acabamos pecando aqui para não acontecer novamente e continuar tendo boas chances de outros títulos grandes pela frente", disse o brasileiro.



Melo e Kubot haviam aberto da temporada 2018 com a conquista do título do Torneio de Sydney. O próximo evento deles será o Torneio de Roterdã, de nível ATP 500 e previsto para começar em 12 de fevereiro.



DUPLAS MISTAS

Também nesta terça-feira em Melbourne, o brasileiro Marcelo Demoliner avançou às quartas de final da chave de duplas mistas. O gaúcho e a espanhola Maria José Martínez Sanchez venceram fácil a taiwanesa Hao Ching Chan e o neozelandês Marcus Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 45 minutos.



Os próximos adversários deles serão os australianos Storm Sanders e Marc Polmans. Bruno Soares e Ekaterina Makarova já estavam garantidos nas quartas de final, fase em que terão pela frente o francês Édouard Roger-Vasselin e a checa Andrea Sestini Hlavackova.



JUVENIS

Pela chave masculina de juvenis do Aberto da Austrália, o brasileiro Thiago Wild caiu na segunda rodada ao perder para o sul-africano Philip Henning por duplo 6/4. O país ainda tem um representante vivo nesse evento, Igor Gimenez, que enfrentará o taiwanês Chun Hsin Tseng nas oitavas de final.