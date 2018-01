Márcia Tiburi, Camila Pitanga e Olívia Santana falam sobre feminismo em Salvador 

Caravana Feminista será segunda (29) no Shopping da Bahia

Salvador sediará nesta segunda-feira (29) o lançamento da Caravana Feminista, ação comandada pela filósofa Marcia Tiburi. O lançamento acontecerá no cinema UCI Orient do Shopping da Bahia, a partir das 18h. A capital baiana será o ponto de partida para a Caravana Feminista, que circulará pelo Brasil fomentando a discussão que Tiburi traz em sua obra sobre as questões, conceitos e desafios que configuram o movimento feminista como a chave de acesso a um mundo melhor.

Durante o evento, Tiburi promove o seu novo livro, “Feminismo em comum: para todas, todes e todos”, e realiza um debate com a participação da atriz Camila Pitanga e de Olivia Santana, que pedagoga e titular da Secretaria do Trabalho Emprego Renda e Esporte da Bahia.

O acesso a sala só será permitido mediante a apresentação de um exemplar do livro "Feminismo em comum: para todas, todes e todos", que estará à venda na livraria Saraiva do Shopping da Bahia e na entrada da sala de cinema no dia do evento. Após o bate-papo, Marcia Tiburi ainda fará uma sessão de autógrafos.

Serviço

O quê: Lançamento da Caravana Feminista e do livro "Feminismo em comum: para todas, todes e todos" de Marcia Tiburi

Quando: 29 de janeiro (segunda-feira), às 18h

Onde: Sala 10 do UCI Orient do Shopping da Bahia

O ingresso é apresentar um exemplar do livro "Feminismo em comum: para todas, todes e todos"

Mais informações em www.facebook.com/events/2044553838907277