Humorista e Flávia já estão separados há dois meses e ele já saiu de casa

Marco Luque fala do fim do casamento: 'Separação também é ato de amor' (Foto: Reprodução)

Marco Luque falou do fim do casamento com Flavia Vitorino no Instagram. Os dois são pais de duas meninas: Isadora, 7 anos, e de Mel, 5, e estavam juntos havia sete anos. Luque publicou uma foto com a ex-mulher e disse que "separação também é um ato de amor".

"Só nós dois sabemos que não se trata de sucesso ou fracasso. Vivemos muito felizes juntos e temos muita história por esses 8 anos. O amor não morre nunca, ele se transforma. Agora entramos numa outra relação de amor. Nossa amizade e cumplicidade se preserva pra sempre, além da alegria de cumprirmos os papéis que fazemos tão bem: sermos pais da Isa e da Mel. A separação também é um ato de amor. Tenham sensibilidade ao falar do nosso momento ou de nós, porque aqui escolhemos a via do respeito e nossa admiração um pelo outro será eterna", escreveu.

Segundo o colunista Leo Dias, Luque e Flávia já estão separados há dois meses.