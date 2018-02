Margareth arrasta multidão digna dos seus 30 anos de carreira

Foi ao som de um dos seu maiores hits “Faraó” que o coro de pessoas que a seguiam ressuscitou a avenida quase sem vida de alguns minutos atrás

Quem viu Margareth Menezes entrar na avenida entendeu de cara que ela não estava para brincadeiras. Com o trio rodeado por todos os lados, arrastando uma das maiores multidões da noite, a cantora abusou da cor e do brilho em seu figurino: um vestido prateado com detalhes em vermelho, azul e verde todo trabalhado nos ladrilhos.

E foi ao som de um dos seu maiores hits “Faraó” que o coro daquele mar de gente que a seguia ressuscitou a avenida que há apenas alguns minutos atrás estava praticamente morta. Foi uma festa linda de se ver, digna da comemoração de seus 30 anos de carreira. Até quem estava parado no cantinho apenas observando se jogou na levada do som.

Se você perdeu esse momento, a cantora também estará na avenida na próxima terça-feira (13), às 20h45, puxando mais uma vez seu trio independente. Se programe e dê uma passadinha lá, a alegria é garantida!

Quem aproveitou o som de uma das rainhas do Carnaval não se arrependeu, o espanto foi com a quantidade de gente seguindo o trio.“Tem muito mais gente que em Kannário, estou surpresa”, declarou a fisioterapeuta Laís Oliveira, 29. Enquanto aproveitava o som ao lado do namorado a jovem contou que apesar do momento marcante que Margareth proporcionou àquela noite não era atração que ela foi para ver.

Ela havia saído de casa para ver Tomate, seu ídolo desde que era adolescente. “Eu acompanhei a carreira dele de pertinho porque meu primo era empresário do Rapazolla, então eu me encantei por ele e fundei o primeiro fã-clube dele. É minha paixão antiga”, revelou. Mas a fisioterapeuta acabou se atrasando porque foi atender uma cliente de última hora e quando chegou o ídolo já havia passado há algum tempo.

E as notícias para os fãs do cantor que perderam sua apresentação de ontem a noite não são boas, porque Tomate no carnaval agora só no ano que vem. “Isso é um absurdo, eu acho que Tomate deveria se apresentar mais vezes esse ano. É minha atração favorita”, se queixa Taciane Salvador, 22.