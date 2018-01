Margareth celebra 30 anos de carreira na Concha Acústica

Show terá participação de Marcelo Jeneci e projeto Quabales

Como anunciado com exclusividade pelo CORREIO, na coluna de Ronaldo Jacobina, Margareth Menezes anunciou e convidou o público presente na Arena Daniela Mercury durante o último dia do Festival Virada Salvador para o show de comemoração de seus 30 anos de carreira.

A apresentação acontece no dia 20 de janeiro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e terá a presença do cantor e compositor Marcelo Jeneci e do projeto Quabales.

"Se eu estou fazendo 30 anos de carreira é porque existem vocês", comentou Margareth enquanto se apresentava.